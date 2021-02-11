في مباراة 9 نجوم.. إيفرتون يُقصى توتنهام من الكأس بعد 120 دقيقة من المتعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تأهل إيفرتون لربع نهائي كأس الاتحاد الانجليزي بعدما فاز بنتيجة 5-4 في مباراة اليوم الأربعاء ضمن دور الـ16 من المسابقة والتي امتدت في أحداثها إلى الوقت الإضافي على ستاد جوديسون بارك.

تقدم سون هيونج مين في النتيجة مبكرًا بالدقيقة الثالثة من عمر المباراة، لكن سريعًا ما انلقبت الأمور على الضيوف بهدفين كالفرت لوين، ثم ريتشارلسون في الدقيقتين 36 و38 على الترتيب.

وأكمل سيجوردسون الأهداف ثلاثية من ركلة جزاء نفذها في الدقيقة 43، قبل أن يقلص إريك لاميلا النتيجة في الدقيقة 45+3 لصالح توتنهام وينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-2.

وتعادل سانشيز لصالح توتنهام في الدقيقة 57 من عمر المباراة، قبل أن يتقدم ريتشارلون لإيفرتون من جديد في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 83 استطاع هاري كين أن يسجل هدف التعادل مجددًا لصالح توتنهام بعدما حصل على تمريرة معتادة من سون، ليتجه الفريقان للوقت الإضافي.

وحسم إيفرتون التأهل في الدقيقة 97 عن طريق برنارد الذي كان ختامًا لأهداف المباراة ليخط رجال كارلو أنشيلوتي التأهل من أبناء مورينيو.