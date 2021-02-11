تركي آل الشيخ: لا أنوي الاستثمار في الرياضة بمصر الآن أو مستقبلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

نفى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني نيته الاستثمار في الرياضة المصرية.

وكانت تقارير قد ربطت بين آل الشيخ وشركة استادات بعد تولي سيف الوزيري رئاستها مؤخرا.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته على "فيسبوك" "لازلت أعيد وأكرر، لا علاقة لي بالاستثمار في الرياضة في مصر من قريب او بعيد ولم اتملك اي شركة في هذا الخصوص".

وتابع "وعلاقتي بالأخ سيف الوزيري العملية منتهية منذ فترة، ولا نية لي بالاستثمار الرياضي في جمهورية مصر الان ولا مستقبلاً".

وأكمل "ارجو تحري الدقة وعدم الالتفات للاشاعات المغرضة، تركي آل الشيخ اذا عمل شيء يصرح فيه ولايوجد لدي ما أخفيه".

واختتم "حفظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد والمملكة العربية السعودية وكل بلادنا العربية".