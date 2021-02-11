ملف الأربعاء.. مكينة مصطفى.. هدف بيراميدز.. وفوارق الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض معكم أبرز الأحداث الرياضية التي جرت خلال يوم الأربعاء 10 فبراير.
غريب: سنتخذ خطوات جادة لمشاركة صلاح في الأوليمبياد.. ورمضان ما زال القائد
إشبيلية يعبر برشلونة بثنائية ويضع قدما في نهائي كأس إسبانيا
بالفيديو.. مصطفى محمد يسجل ويساهم في خسارة جالاتا سراي بكأس تركيا
فاتح تريم: مصطفى محمد يمكنه تسجيل الأهداف يومياً.. ولديه الكثير ليتعلمه
مدرب بيراميدز: هدفنا التتويج.. وأتحمل النتائج السلبية.. وهذا ما ينقص الدوري المصري
بالفيديو.. كوكا يتألق بثنائية سريعة لأولمبياكوس في كأس اليونان
الأهلي يعلن سلبية المسحة الطبية للبعثة قبل مواجهة بالميراس
"حتى الآن".. مصدر باتحاد الكرة لمصراوي: مباراة الزمالك وحرس الحدود في موعدها
موسيماني: كان بإمكاننا فعل شيء أمام بايرن.. هناك فوارق.. ولا أريد الحديث عن السياسة