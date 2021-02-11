ملف الأربعاء.. مكينة مصطفى.. هدف بيراميدز.. وفوارق الأهلي

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زوار الخليج 365 نستعرض معكم أبرز الأحداث الرياضية التي جرت خلال يوم الأربعاء 10 فبراير.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية