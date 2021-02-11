مدرب بيراميدز: هدفنا التتويج.. وأتحمل النتائج السلبية.. وهذا ما ينقص الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز، أن هدفه هذا الموسم هو التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

وأوضح أروابارينا في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، عبر فضائية النهار: "لا يجب أن نتنازل عن أهدافنا، ومازال لدينا الكثير من الوقت، الإدارة تسعى للبطولات وأعتقد أن ما نقوم بعمله هو مجرد حجر صغير ليبني عليه النادي أحلامه ومشروعاته مستقبلا".

وأكمل: "العبرة بالنهاية، حاليا كل الفرق متساوية، ما يجب علينا أن نفعله هو زيادة الجهد والعمل"، مضيفا: "نلعب كل 4 أو 5 أيام، وهذا ليس عذرا.. لا أبحث عن أعذار لتبرير سوء النتائج.. حتى الآن مستوى بيراميدز ليس متدنيا مقارنة ببقية فرق الدوري".

ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 18 نقطة من 12 مباراة.

وأكد مدرب بيراميدز تحمله تراجع نتائج بيراميدز ببطولة الدوري: "أتحمل تلك النتائج رغم ظروف كورونا، مازلت جائعا لعمل أكثر مما عملت في مسيرتي، أعرف أن هناك ضغطا يقع على لاعبي بيراميدز ونريد تجاوز ذلك الضغط".

وعدد مدرب بيراميدز مميزات الدوري المصري: "دوري قوي، يتسم بالحركة الكثيرة، التدافع كتف بكتف في كل مباراة، واللاعبين بصفة عامة أصحاب مستوى عالي بدنيا وفنيا، بدون شك هو أحد أقوى الدوريات الموجودة في المنطقة".

واستدرك: "هناك مشكلة في الملاعب، أعتقد إذا زادت الملاعب ستتحسن الكثير من الأمور في الدوري المصري".

وعن مشاركة الأهلي في كأس العالم للاندية، قال: "الأهلي متكامل ومنضبط هجوميا ودفاعيا، ويمكن أن يباغت بالميراس ويحقق نتيجة إيجابية".

وأضاف: "بالميراس لديه مدرب شاب، وسيتخذ حذره أمام الأهلي، ولكن لا أعرف المستوى البدني للاعبين بعد السفر تلك المسافة إلى قطر".

وعن خسارة الأهلي أمام بايرن ميونيخ: "هو أقوى فريق في العالم حاليا، لعب الأهلي وتميز بالنظام أمامه، ولكن هناك فارق شاسع في الإمكانيات، جميعنا كنا متأكدين من فوز بايرن بأي صورة، ولكن هذا لا يمنع الثناء على الانضباط الذي تميز به لاعبي الأهلي، الشد العصبي ظهر على بعض اللاعبين، ولكننا نتحدث عن أقوى فريق الذي سحق برشلونة وباريس وكل الفرق".