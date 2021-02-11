إشبيلية يعبر برشلونة بثنائية ويضع قدما في نهائي كأس إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق نادي إشبيلية الإسباني، فوزا على نظيره برشلونة، بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وافتتح جول كوندي أهداف اللقاء في الدقيقة 25 من عمر اللقاء، وعزز إيفان راكيتيش أهداف اللقاء في الدقيقة 85.

ووضع نادي إشبيلية قدما في النهائي بعد تغلبه على برشلونة بثنائية نظيفة.

وتقام مباراة العودة على أرضية ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني في الثالث من شهر مارس المقبل.

وسيلتقي الفائز من برشلونة وإشبيلية مع الفائز من أتلتيك بلباو وليفانتي في المباراة النهائية.