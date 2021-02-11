رئيس شركة استادات الجديد: هناك زيادة متوقعة مقابل رعاية الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات الراعية للنادي الأهلي، أنه سيكون هناك زيادة في رعاية الفريق، بالإضافة إلى تطوير مختار التتش ملعب تدريب والقناة الرسمية للفريق.

وقال الوزيري في تصريحات لقناة "اون تايم 1": "تواجد محمد مرجان معي في مجلس شركة استادات لا يتعارض مع دوره في الأهلي ولكن الامر يعود لمجلس ادارة النادي، ووجوده كنائب في الشركة إضافة كبيرة".

وأضاف: "تم تكليفي من الدولة المصرية باستلام شركة استادات وهي شركة مصرية ومسئولة عن المنشئات الرياضية، وسنستمر في الاستراتيجية المتبعة".

وواصل: "سنضع الاستراتيجية الجديدة خلال الاسبوع المقبل، وسنضع استراتيجية خاصة لقناة النادي الاهلي وسيكون هناك تطورات خلال الفترة المقبلة، وهناك زيادة متوقعة في مقابل رعاية النادي الأهلي".

وأكمل رئيس شركة استادات: "ان شاء الله العلاقة مع مجلس الاهلي ستكون طيبة، وسيكون هناك منظور جديد وكل فترة يكون هناك تطورات من جانب مجلس الادارة، وانتهت علاقتي مع شركة صلة الراعي السابق للنادي الاهلي، بعد تكليفي بإدارة شركة استادات".

وواصل الوزيري: "نعمل على تطوير ملعب التدريب الخاص بالنادي الاهلي، ولم نجتمع حتى الان والحديث عن انشاء ملعب الاهلي سابق لأوانه ولكن نأمل في ذلك خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "التغيير الذي حدث في مجلس ادارة استادات لا علاقة به بمجلس ادارة الاهلي، شركة استادات هي شركة منفصلة، ومن الطبيعي أن يكون هناك مفاجأت وسيتم التنسيق بين شركة استادات ومجلس ادارة الأهلي، اتشرف بالتكليف بإدارة مجلس ادارة استادات، وسنساعد الكيان واسعاد الجماهير".