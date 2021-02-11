الدوري الإيطالي | كالتشيو ميركاتو يزف خبر سعيد لجماهير ميلان بشأن بن ناصر

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن نجم وسط إيه سي ميلان، إسماعيل بن ناصر عاد إلى التدريبات الجماعية مع زملائه في الفريق.

وتعرض بن ناصر (23 عامًا) لارتفاع شديد في درجة الحرارة، بداية الأسبوع الجاري، ليغيب عن مواجهة ميلان الماضية ضد كروتوني، في الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي، والتي انتهت بفوز الروسونيري برباعية نظيفة.

ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فقد عاد النجم الجزائري للتدريبات الجماعية لميلان، أمس الثلاثاء، وسيكون جاهزًا لخوض مباراة الفريق اللومباردي القادمة في الكالتشيو أمام سبيزيا.

وينزل ميلان ضيفًا ثقيلًا على سبيزيا، السبت المقبل بملعب الأخير “ألبرتو بيكو”، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي.

كما أوضح تقرير الموقع الإيطالي، أن متوسط الميدان الشاب، ساندرو تونالي تدرب منفردًا، بينما شارك المدافع الدنماركي “سيمون كيير” في التدريبات الجماعية بشكل جزئي.

في الوقت ذاته، سيفقد ميلان، جهود ظهيره الأيمن، دافيد كالابريا بسبب تراكم البطاقات.

ولا يزال الروسونيري يتربع على صدارة الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة، بعد مرور 21 جولة من عمر المسابقة؛ حقق خلالها 15 فوز، 4 تعادلات، وتعرض للخسارة في مناسبتين فقط.