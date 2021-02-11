مواجهة مانشستر يونايتد ووست هام بكأس إنجلترا تشهد أول استبدال لحالات الإصابة بارتجاج المخ

أصبح وست هام أول فريق على الإطلاق يجري تبديل لحالة إصابة بارتجاج في المخ، وذلك خلال المباراة التي خسرها أمام مانشستر يونايتد (0-1) في ثمن نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، مساء أمس الثلاثاء.

وكان مدافع وست هام، عيسى ديوب بطل الوقعة؛ حيث تعرض لارتجاج في المخ، بعد اصطدام قوي بالرأس مع مهاجم مانشستر يونايتد، أنتوني مارسيال.

وكان ديوب (24 عامًا) قد شارك في الدقيقة 16 من عمر المباراة، كبديل للإيطالي “أنجيلو أوجبونا” الذي خرج بعد تعرضه للإصابة إثر تدخل قوي مع اللاعب نفسه، أنتوني مارسيال.

ودخل الظهير الأيمن الإنجليزي، ريان فريدريكس مع بداية الشوط الثاني بديلًا للفرنسي ديوب، وأكد وست هام يونايتد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: “أن هذا التبديل لم يحتسب في اللقاء، وكان ‘تغييرًا استثنائيًا’ أو ما يعرف بـ’تبديل اشتباه الارتجاج’ (في المخ)”.

وكانت قد قررت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز؛ الموافقة على إجراء الفرق لتبديلين إضافيين كحد أقصى في حالات الإصابة بارتجاج المخ، وذلك بعد أن وافقت أندية البريميرليج في ديسمبر الماضي على تجربة ذلك، في حالة تعرض اللاعبين لإصابات في الرأس.

كما تم الاتفاق أيضًا؛ على ضرورة منح الفريق الخصم تبديلاً إضافيًا في هذا السيناريو، لضمان عدم تمكن أي من الطرفين بالادعاء بأن لديه ميزة محتملة على الآخر؛ بالاستفادة من عدد بدلاء أكثر خلال المباراة.

وبدأ تطبيق النظام الجديد في مباريات الجولة الماضية بالبريميرليج، وهي المرة الأولى التي يُتاح فيها لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز، خيار إجراء مثل هذه التبديلات.

جدير بالذكر أن مهاجم وولفرهامبتون، راؤول خيمينيز كان قد تعرض لإصابة خطيرة، وخضع لعملية جراحية في الجمجمة؛ بعد اصطدام قوي مع مدافع آرسنال، دافيد لويز، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في نوفمبر الماضي، على ملعب الإمارات في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، والتي انتهت بفوز الذئاب بنتيجة (2-1).

حيث شهدت المباراة في الدقيقة الخامسة تلاحم رأسي عنيف وقوي بين دافيد لويز وراؤول خيمينيز، وظل النجم المكسيكي فاقدًا للوعي على أرض الملعب قبل أن يُحمل على نقالة طبية، بعد دعمه بقناع أكسجين، ليخرج في مشهد مرعب، مما ترك زملائه قلقين بشأن حالته.