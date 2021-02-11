صفقات ريال مدريد | راموس يحسم أمر التجديد ويبلغ بيريز بقراره النهائي

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن قائد ومدافع ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس أبلغ إدارة النادي الملكي بقراره النهائي حول مستقبله مع اللوس بلانكوس.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري 2020/21، وقدم له رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز عرضًا للتجديد لموسم واحد فقط بنفس الراتب الحالي (12 مليون يورو)، أو لمدة موسمين مع تخفيض الراتب بنسبة 10%، وهو ما رفضه المدافع المخضرم.

ووفقًا لصحيفة “إل موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن راموس لن يعدل عن رأيه، وسيتمسك بموقفه الحالي برفض عروض ريال مدريد، بل إن الأمر قد وصل إلى أنه أبلغ إدارة ناديه، بأن مستقبله في نادٍ أوروبي يمكنه تلبية مطالبه المادية.

وأشار تقرير الصحيفة الإسبانية، إلى أن ريال مدريد كذلك لا توجد لديه أي نية لتقديم عرض جديد لتغيير قرار راموس، حيث ستشهد الفترة المقبلة توديع قائد المنتخب الإسباني؛ لزملائه في النادي الذي تواجد بين جدرانه منذ عام 2005.

ويعد مدافع بايرن ميونخ الألماني، ديفيد ألابا هو الأقرب لتعويض رحيل راموس المرتقب عن ريال مدريد، خاصة وأن النجم النمساوي سينضم للملكي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده هو الآخر مع حامل لقب دوري أبطال أوروبا 2020، بنهاية هذا الموسم.

جدير بالذكر أن سيرخيو راموس سيبتعد عن صفوف الميرنجي حتى أبريل المقبل، وذلك بعد خضوعه لجراحة ناجحة في الغضروف المفصلي للركبة.

وهو ما يعني؛ غياب المدافع المخضرم عن اللوس بلانكوس في مواجهتي أتالانتا الإيطالي بدور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وربما عن معظم ما تبقى من الدوري الإسباني هذا الموسم.