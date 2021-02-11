الميركاتو | مانشستر سيتي يحدد التوقيت المثالي للتفاوض مع ميسي

كشفت تقارير صحفية أمريكية، أن مانشستر سيتي الإنجليزي لم يفقد الأمل في التعاقد مع قائد وأسطورة برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي في الميركاتو الصيفي القادم.

وينتهي عقد ميسي (33 عامًا) مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري 2020/21، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر، علمًا بأن مانشستر سيتي حاول ضمه خلال الميركاتو الصيفي الماضي، عندما أراد الرحيل عن البلوجرانا، ولكن إدارة النادي الكتالوني تمسكت بالحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملة، والتي تبلغ 700 مليون يورو.

كما ارتبط اسم النجم الأرجنتيني بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث يتواجد زميله وصديقه البرازيلي نيمار دا سيلفا، ومواطنيه؛ أنخيل دي ماريا، لياندرو باريديس، وماورو إيكاردي، بالإضافة لمدرب الفريق، ماوريسيو بوتشيتينو.

ووفقًا لشبكة “ESPN” الأمريكية، فإن مانشستر سيتي يخطط لبدء مفاوضات ضم ميسي في مارس أو أبريل المقبلين، مشيرة إلى أن إجمالي الرواتب في النادي الإنجليزي أقل من نظيره في باريس سان جيرمان، يمنح السيتيزنز الأفضلية لضمه.

سيعتمد مانشستر سيتي على عامل الوقت، وسيرى كيف سيتطور الوضع، حتى لو اتخذ باريس سان جيرمان نهجًا مختلفًا، وهو النهج الذي أكد أحد المصادر في برشلونة؛ أنه طريقة خاطئة تمامًا لمحاولة إغراء ميسي.

حيث أخبر مصدر من برشلونة الشبكة العالمية: “باريس سان جيرمان يتبع أسلوبًا خاطئًا لمحاولة ضم ميسي، ليو لا يحب كل تلك الضوضاء في وسائل الإعلام”.

وكان المدير الفني لبرشلونة، رونالد كومان قد أعرب بالفعل عن غضبه، بعد تصريح نجم باريس سان جيرمان، أنخيل دي ماريا، والذي قال فيه: “هناك فرصة كبيرة لضم ميسي، علينا أن نكون هادئين وندع الأمور تتطور”.

وقد علق المدرب الهولندي على تصريح دي ماريا، قائلًا: “إنه أمر غير محترم، من الخطأ أن نقول شيئًا كهذا، فذلك الأمر من شأنه أن يزيد من حساسية مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا”.

وأضاف: “لا أعتقد أنه من الاحترام لبرشلونة أن يتم التحدث عن لاعبين في صفوفه، يتحدثون عن ليو كثيرًا، إنه لاعب في البارسا، ولدينا مباراتين معًا خلال أقل من شهر”.

وأصر ميسي على؛ أنه لن يتخذ أي قرار بشأن مستقبله إلا بعد نهاية الموسم، وقالت مصادر مقربة من محيط النجم الأرجنتيني لشبكة ESPN؛ إنه يركز فقط على مساعدة برشلونة في إنهاء الموسم بقوة.

فريق كومان في حالة جيدة مؤخرًا، ولم يخسر في آخر 11 مباراة بالدوري الإسباني، وسيواجه مساء اليوم إشبيلية في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، كما سيحل عليه باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفًا ثقيلًا في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

بالإضافة إلى النجاح على أرض الملعب، يمكن أن يتوقف مستقبل ميسي أيضًا على هوية رئيس برشلونة الجديد، مع بدء الانتخابات الرئاسية في 7 مارس المقبل. سيستمع النجم الأرجنتيني إلى خطط الرئيس القادم بين الثلاثة مرشحين؛ خوان لابورتا، فيكتور فونت، أو توني فريسكا.