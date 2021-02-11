الدوري السعودي | مصادر رومانية تؤكد نجاة لوشيسكو من طرد إدارة الهلال!

أبرزت العديد من المواقع والصحف الرومانية تحقيق نادي الهلال السعودي للفوز بخماسية نظيفة أمام العين، أمس الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 16 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكدت صحيفة “غازيتا سبورت” أن مدرب الهلال رازفان لوشيسكو حقق انتصاره الأول بعد غياب 20 يومًا، وعاد للمنافسة على الدوري، حيث صعد للمركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر الشباب.

وأوضحت أن لوشيسكو كان مهددًا بالإطاحة من منصبه في حالة عدم فوز الهلال على العين، وأشارت إلى أن التقني الروماني يواجه غضب كبير من جانب الجماهير الهلالية.

فيما أشادت صحيفة “digisport” بمحترف الهلال، بافتيمبي جوميز، بعد إحرازه 4 أهداف في فوز فريقه 5 ـ 0 على العين، وقالت “قدم غوميز عرض الرجل الواحد “وان مان شو”، سجل 4 أهداف من إجمالي 5 أمام العين. الفريق الذي يدربه رازفان لوشيسكو نجح في إنهاء السلسلة الأقل جودة في البطولة بفوز واضح للغاية بنتيجة 0-5”.

وأضافت “كان بافيتيمبي جوميز (35 عامًا) رجل المباراة ، لأنه تمكن من تسجيل الأهداف الأربعة الأولى ، بما في ذلك ثلاثة من ركلة جزاء!، وآخر الأهداف أحرزها سجلها سالم الدوسري في الدقيقة 90 + 4”.