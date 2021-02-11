فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة برشلونة واشبيلية في كأس ملك اسبانيا “كوندي يسجل بروعة، وراكيتيتش يزايد عليه”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “برشلونة واشبيلية”، في نصف نهائي كأس ملك اسبانيا، ضمن اهم مباريات اليوم الاربعاء 10-2-2021.

المباراة لم تنقل على قناة بي إن سبورتس لعدم حصولها على حقوق بث كأس ملك اسبانيا، ونقل البث المباشر على قناة سبورت 1 المجرية، بالإضافة إلى قناة بريمير سبورتس 2 الآيرلندية.

وأقيمت مواجهة برشلونة واشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، وتولى إدارة اللقاء الحكم الاسباني “انطونيو ميغيل ماثيو لاهوز”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

حقق اشبيلية فوزًا في غاية الأهمية وبنتيجة مريحة (2-0) على برشلونة، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك اسبانيا، ليضع قدمًا في النهائي قبل مواجهة الإياب يوم 3 مارس القادم.

وافتتح التسجيل المدافع الفرنسي “جيوليس كوندي” عند الدقيقة (25) وذلك بعدما تقدم بالكرة من الخلف وتبادل تمريرها مرتين قبل أن يتلاعب بصامويل أومتيتي ويسدد كرة قوية على يمين الحارس تير شتيجن.

وأضاف لاعب برشلونة السابق “إيفان راكيتيتش” الهدف الثاني لإشبيلية في الدقيقة (85)، إثر تلقيه تمريرة طولية في ظهر دفاعات البرسا وضعته في مواجهة تير شتيجن ليسدد كرة قوية جدًا وبروعة سكنت شباك الحارس الألماني.

وكان يأمل اشبيلية في تكرار ما حدث في موسم 2018/2019 عندما استقبل برشلونة في ذهاب نصف كأس ملك اسبانيا، وفاز عليه بهدفين نظيفين، فكان له ما أراد.

وحقق اشبيلية 4 انتصارات متتالية في الدوري الاسباني قبل مواجهة برشلونة اليوم، حافظ فيها على نظافة شباكه في 3 مباريات، وسجل لاعبوه 10 أهداف ، بمعدل 2.5 هدف في المباراة الواحدة.

وبين مواجهاته الأربعة الأخيرة في الليجا، خاض اشبيلية مباراتين في كأس ملك اسبانيا، وتمكن من الانتصار على “فالنسيا” في دور 16 بنتيجة (3-0)، قبل ان ينتصر على “ألميريا” بصعوبة في دور 8 بهدف دون رد ليتأهل إلى نصف النهائي ويصطدم بفريق برشلونة اليوم.

في المقابل، لم يسبق لفريق برشلونة خوض هذا الكم من الأوقات الإضافية في موسم واحد وبتلك الفترة القصيرة، فبعد دخوله في الوقت الإضافي مع “أثلتيك بيلباو” في نهائي كأس السوبر الاسباني، اضطر الفريق الكتالوني إلى دخوله مرتين لمواصلة مشواره في كأس ملك اسبانيا، والأولى كانت أمام “كورنيا” في دور 32، وتمكن من الانتصار بهدفين نظيفين بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

والمرة الثانية كانت أمام “غرناطة” في دور 8، فبعد تأخره بهدفين نظيفين حتى الدقيقة (88)، عاد البرسا من بعيد وقدم مباراة ماراثونية أنهاها بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بعد التمديد إلى الوقت الإضافي، كما كرر الأمر نفسه ولكن دون وقت إضافي أمام “ريال بيتيس” في آخر لقاء خاضه في الدوري الاسباني، إذ قلب تأخره بهدف لإنتصار بهدفين.

وغاب عن برشلونة اليوم كل من، “رونالد ارخو، مارتين برايثوايت، فيليب كوتينيو، سيرجينو ديست، أنسو فاتي، جيرارد بيكيه، ميراليم بيانيتش، وسيرجي روبيرتو” للإصابات المختلفة، فيما افتقد اشبيلية، “خيسوس نافاس، لوكاس أوكامبوس، ماركوس آكونا، وأوسكار رودريجز” للإصابة ايضًا.