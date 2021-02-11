فيديو يوتيوب | شاهد هدف مصطفى محمد اليوم في مباراة جالطة سراي وألانياسبور ببطولة كأس تركيا

واصل النجم المصري مصطفى محمد تسجيل الأهداف للمباراة الثانية على التوالي مع فريقه الجديد “جالطة سراي”، بهز شباك فريق ألانياسبور ضمن مباريات اليوم الاربعاء في ربع نهائي بطولة كأس تركيا 2021.
وشارك مصطفى محمد – المعار لجالطة سراي من الزمالك المصري حتى نهاية الموسم – في التشكيلة الاساسية لفريق المدرب المخضرم فاتح تريم أمام فنربخشة في الدوري التركي مطلع هذا الأسبوع، وعاد ليشارك كأساسي أمام ألانياسبور اليوم.
لكن جالطة سراي اصطدم بخصم قوي وأكثر جاهزية، لتتلقى شباكه هدفين في الدقيقتين 30 و41 من بابكر وأوكان، ومع مطلع الشوط الثاني جاء الهدف الثاني بإمضاء بابكر إثر ركلة جزاء أحتسبت في الدقيقة 47.
وخلال الدقائق العشر الأخيرة من اللقاء، نجح جالطة سراي في العودة إلى أجواء المباراة حين سجل مصطفى محمد هدف التقليص في الدقيقة 83 بمتابعة ممتازة لكرة سقطت من يد حارس مرمى ألانياسبور.
وأسفر الضغط الشرس الذي مارسه جالطة سراي على دفاعات الزوار عن هدف ثان في الدقيقة 94 حمل توقيع اللاعب البرتغالي جادسون فيرنانديز، لكن الوقت لم يكف لتحقيق التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من ضائع، لينتهي اللقاء بخروج جالطة سراي.
شاهد هدف مصطفى محمد اليوم في كأس تركيا
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