فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة مانشستر سيتي وسوانزي فى كأس الاتحاد الانجليزي اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة مانشستر سيتي وسوانزي فى كأس الاتحاد الانجليزي، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 10 فبراير 2021، فى الدور ثمن النهائي من البطولة.

لحق مانشستر سيتي بجاره مانشستر يونايتد إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الانجليزي بفوزه على مضيفه سوانسي سيتي من الدرجة الأولى (3-1).

وسجل كايل ووكر (30) ورحيم سترلينج (47) والبرازيلي غابريال جيسيوس (50) اهداف مانشستر سيتي، ومورغان وايتايكر (77) هدف سوانسي سيتي.

وكان مانشستر يونايتد وبورنموث من الدرجة الثانية أول المتأهلين الى ربع النهائي بفوز الاول على ضيفه وست هام يونايتد 1-صفر بعد التمديد، والثاني على مضيفه برنلي 2-صفر الثلاثاء في افتتاح مباريات ثمن النهائي.

وهو الفوز الخامس عشر على التوالي لمانشستر سيتي في مختلف المسابقات أكد به استعداده الجيد للقمم المرتقبة ضد توتنهام السبت المقبل وايفرتون الاربعاء المقبل وارسنال في 21 فبراير في المراحل 24 و25 و26 من الدوري الانجليزي الذي يسعى الى استعادة لقبه حيث يتصدر بفارق خمس نقاط امام جاره مانشستر يونايتد مع مباراة مؤجلة لرجال جوارديولا، قبل ان يحل ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويمني مانشستر سيتي الذي بلغ المباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة للعام الرابع على التوالي حيث سيلاقي توتنهام في 25 أبريل المقبل في سعيه للقب رابع تواليا والثامن لمعادلة الرقم القياسي الموجود بحوزة ليفربول، باستعادة لقب كأس الاتحاد الذي فقده الموسم الماضي بخسارته امام ارسنال في نصف النهائي.

وأراح المدرب الاسباني لسيتي جوسيب غوارديولا العديد من العناصر الاساسية ابرزها حارس المرمى البرازيلي إدرسون وقطبا الدفاع البرتغالي روبن دياس وجون ستونز والبرتغالي الاخر جواو كانسيلو والدولي الجزائري رياض محرز ولاعب الوسط فيل فودن، قبل أن يدفع بالاخيرين في الشوط الثاني، الاول مكان سترلينج (56) والثاني مكان البرتغالي برناردو سيلفا (66).

ونجح المدافع الايمن كايل ووكر في افتتاح التسجيل من تمريرة عرضية من الجهة اليمنى حاول توريس متابعتها من مسافة قريبة دون ان يلمسها فخدعت الحارس وودمان الذي لم يحرك لها ساكنا (30).

وعزز سترلينج تقدم مانشستر سيتي مطلع الشوط الثاني عندما تلقى كرة خلف الدفاع من لاعب الوسط الاسباني رودريغو فتوغل داخل المنطقة وتابعها على سار الحارس وودمان (47)، وهو الهدف الثاني عشر لسترلينج في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وأضاف جيسيوس الثالث بعد ثلاث دقائق عندما استغل كرة رأسية من سيلفا فهيأها لنفسه بيسراه واستدار وتابعها من مسافة قريبة بيمناه داخل المرمى (50).

وسجل البديل وايتايكر هدف الشرف لاصحاب الارض عندما تلقى كرة داخل المنطقة من راين مانينغ فهيأها لنفسه بيسراه وسددها “على الطاير” بالقدم ذاتها على يسار الحارس الاميركي زاك ستيفن (77).

إليكم اهداف المباراة

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