عاجل | تشكيلة برشلونة الأساسية امام اشبيلية في كأس ملك اسبانيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 تشكيلة برشلونة الأساسية لمواجهة اشبيلية في نصف نهائي كأس ملك اسبانيا ضمن اهم مباريات اليوم الاربعاء 10-2-2021 ، والتي تقام على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، بإدارة من الحكم الاسباني “انطونيو ميغيل ماثيو لاهوز”.

وشهدت تشكيلة برشلونة الأساسية التي أعلنها رونالد كومان قبل قليل لمواجهة اشبيلية، تواجد “أندري تير شتيجن” في حراسة المرمى، كما يقود خط المقدمة “ليونيل ميسي” بعد دخوله كبديل في المباراة الماضية أمام “ريال بيتيس” في الدوري الاسباني.

ويستمر أوسكار مينجويزا في تشكيلة برشلونة الأساسية في ظل غياب “سيرجي روبيرتو وسيرجينو ديست” للإصابة، ويجاوره كل “صامويل أومتيتي وجونيور فيربو وجوردي ألبا”.

واحتفظ كومان بالمدافع “كليمنت لينجليه” على دكة الاحتياط، ويجلس بجانبه كل من “نيتو، ريكي بويج، ترينكاو، ماثيوس، إيناكي بينا، إلياكس موريبا، أليكس كولادو، كونراد دي لا فيوينت”.

وبشكلٍ عام يغيب عن برشلونة اليوم كل من، “رونالد اراخو، مارتين برايثوايت، فيليب كوتينيو، أنسو فاتي، جيرارد بيكيه، وميراليم بيانيتش” للإصابات المختلفة.

والتالي تشكيلة برشلونة الأساسية:

أندري تير شتيجن

جوردي ألبا – صامويل أومتيتي – أوسكار مينجويزا – جونيور فيربو

فرينكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس – بيدري

ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – عثمان ديمبلي.

في المقابل أعلن “جولين لوبيتيجي” تشكيلة اشبيلية الأساسية والتي غاب عنها الاسباني المخضرم “خيسوس نافاس”، بالإضافة إلى غياب نجم الفريق الأرجنتيني “لوكاس أوكامبوس”.

ويقود تشكيلة اشبيلية الأساسية، النجم المغربي “يوسف النصيري”، ويحرس العرين مواطنه “ياسين بونو”، وسيتولى الأرجنتيني المعار من صفوف أتلانتا “بابو جوميز” صناعة اللعب.

والتالي تشكيلة اشبيلية الأساسية:

ياسين بونو

أليكس فيدال – كونودي – دييجو كارلوس – إيسكوديرو

فيرناندو – جوردان – راكيتيتش

بابو جوميز – سوسو

يوسف النصيري