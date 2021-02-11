بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية في كأس ملك اسبانيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “برشلونة واشبيلية”، في نصف نهائي كأس ملك اسبانيا، ضمن اهم مباريات اليوم الاربعاء 10-2-2021.

المباراة غير منقولة على قناة بي إن سبورتس لعدم حصولها على حقوق بث كأس ملك اسبانيا، وتنقل على قناة سبورت 1 المجرية، بالإضافة إلى قناة بريمير سبورتس 2 الآيرلندية.

وتقام مواجهة برشلونة واشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، بإدارة من الحكم الاسباني “انطونيو ميغيل ماثيو لاهوز”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

يأمل اشبيلية في تكرار ما حدث في موسم 2018/2019 عندما استقبل برشلونة في ذهاب نصف كأس ملك اسبانيا، وفاز عليه بهدفين نظيفين، ويمر الفريق الأندلسي بحالة تسمح له في الوقت الحالي بتحقيق مراده.

وحقق اشبيلية 4 انتصارات متتالية في الدوري الاسباني، حافظ فيها على نظافة شباكه في 3 مباريات، وسجل لاعبوه 10 أهداف ، بمعدل 2.5 هدف في المباراة الواحدة.

وبين مواجهاته الأربعة الأخيرة في الليجا، خاض اشبيلية مباراتين في كأس ملك اسبانيا، وتمكن من الانتصار على “فالنسيا” في دور 16 بنتيجة (3-0)، قبل ان ينتصر على “ألميريا” بصعوبة في دور 8 بهدف دون رد ليتأهل إلى نصف النهائي ويصطدم بفريق برشلونة اليوم.

في المقابل، لم يسبق لفريق برشلونة خوض هذا الكم من الأوقات الإضافية في موسم واحد وبتلك الفترة القصيرة، فبعد دخوله في الوقت الإضافي مع “أثلتيك بيلباو” في نهائي كأس السوبر الاسباني، اضطر الفريق الكتالوني إلى دخوله مرتين لمواصلة مشواره في كأس ملك اسبانيا، والأولى كانت أمام “كورنيا” في دور 32، وتمكن من الانتصار بهدفين نظيفين بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

والمرة الثانية كانت أمام “غرناطة” في دور 8، فبعد تأخره بهدفين نظيفين حتى الدقيقة (88)، عاد البرسا من بعيد وقدم مباراة ماراثونية أنهاها بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بعد التمديد إلى الوقت الإضافي، كما كرر الأمر نفسه ولكن دون وقت إضافي أمام “ريال بيتيس” في آخر لقاء خاضه في الدوري الاسباني، إذ قلب تأخره بهدف لإنتصار بهدفين.

ويغيب عن برشلونة اليوم كل من، “رونالد ارخو، مارتين برايثوايت، فيليب كوتينيو، سيرجينو ديست، أنسو فاتي، جيرارد بيكيه، ميراليم بيانيتش، وسيرجي روبيرتو” للإصابات المختلفة، فيما يفتقد اشبيلية، “خيسوس نافاس، لوكاس أوكامبوس، ماركوس آكونا، وأوسكار رودريجز” للإصابة ايضًا.

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