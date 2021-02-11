بث مباشر | مشاهدة مباراة جالطة سراي وألانياسبور في كأس تركيا 2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة جالطة سراي وألانياسبور ضمن مباريات اليوم الاربعاء في ربع نهائي كأس تركيا موسم 2021/2020.
ينطلق بث مباشر المباراة في تمام الساعة 17:45 بتوقيت جرينيتش، 19:45 بتوقيت مصر، 20:45 بتوقيت السعودية، على ملعب جالطة سراي “تيليكوم ستاديومو” في مدينة اسطنبول، بإدرة الحكم الدولي التركي “بيتيجين”.
وسيشهد هذا اللقاء مشاركة النجم المصري “مصطفى محمد” في التشكيلة الاساسية لنادي جالطة سراي، بعدما أثبت نفسه أمام المدير الفني فاتح تريم في مباراة الديربي ضد فنربخشة مطلع هذا الأسبوع.
وسيلعب خلف مصطفى محمد كل من الهولندي ريان بابل والتركي كيلينك والمغربي يونس بلهندة، حيث يستهدف الفريق الفوز والتقدم إلى الدور نصف النهائي لمواجهة الفائز من مباراة سيفاسبور وأنطاليا سبور.
جالطة سراي -2-3 ألانياسبور
???? ملعب تورك تيليكوم (اسطنبول)
???? كأس تركيا 2021 (ربع النهائي)
???? انتهت
- 30″ ألانياسبور يتقدم 1-0 عن طريق بابكر.
- 41″ ألانياسبور يسجل الهدف الثاني 2-0 عن طريق أوكان.
- 47″ ألانياسبور يعزز تقدمه بالهدف الثالث 3-0 عن طريق بابكر إثر ركلة جزاء.
- 83″ جالطة سراي يسجل هدف تقليص الفارق عن طريق مصطفى محمد
- 94” جالاط سراي يسجل الهدف الثاني
- المباراة تنتهي بخسارة جالطة سراي بثلاثة اهداف لهدفين.
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