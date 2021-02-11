الدوري السعودي | يوم لا يوصف..هكذا وصفت قناة برتغالية ما فعله جوميز في مباراة الهلال والعين

أكدت قناة “tvi24” البرتغالية أن محترف الهلال السعودي، بافتيمبي جوميز، عاش أكثر الأيام تميزًا في مسيرته أمس الثلاثاء، بعد إحرازه 4 أهداف في فوز فريقه 5 ـ 0 على العين في مباراة مؤجلة من الجولة 16 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضافت “المثير للفضول، هو أنه بالإضافة إلى السوبر هاتريك، فإن جوميز سجل ثلاثة أهداف كانت جميعها من ركلات جزاء”.

وأشارت إلى أن لاعب الهلال سالم الدوسري سجل الهدف الخامس لفريقه، وأن جوميز صاحب الـ35 عامًا غادر الملعب قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة.

وأنهت بقولها “الهلال هو الفريق السابق الذي تولى تدريبه خورخي جيسوس، ويلعب في صفوفه أيضًا البيروفي أندريه كاريلو لاعب سبورتنج وبنفيكا السابق”.

هذا ورفع الهلال رصيده إلى 33 نقطة، في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الاهلي الثالث، وبفارق نقطتين عن الشباب صاحب الصدارة حاليًا في الدوري السعودي.