صفقات الهلال | كيف استقبل الإعلام البيروفي تصريحات فهد بن نافل عن كاريلو؟

خرج رئيس الهلال السعودي، فهد بن نافل في تصريحات إعلامية، عقب فوز الزعيم بالأمس على العين بخماسية نظيفة، في مباراة مؤجلة من الجولة 16 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد رئيس الهلال أن اللاعب أندريه كاريلو مستمر مع الفريق حتى نهاية عقده في 2023 وليس صحيحًا أنه يرغب في الرحيل من أجل العودة للعب في القارة الأوروبية.

صحيفة “futbolperuano” البيروفية أبرزت تصريحات رئيس الهلال، خصوصًا أن الفترة الماضية شهدت تداول شائعات قوية عن رغبة كاريلو في العودة واللعب من جديد في القارة الأوروبية.

وأوضحت أن العديد من البيروفيين يريدون عودة كاريلو للعب في أوروبا، لكن يبدو أن اللاعب مستمر مع ناديه الهلال، ولن يرحل في المستقبل القريب.

وساعد كاريلو الهلال على تحقيق ثلاثية العام الماضي، بالفوز بدوري أبطال آسيا والدوري السعودي وكأس الملك، ويُعتبر من أهم الأوراق الرابحة في تشكيلة المدرب رازفان لوشيسكو.