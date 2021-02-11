أتالانتا يجرد نابولي من اللقب ويلحق بيوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا

المنامة - ياسر ابراهيم - لحق أتالانتا برغامو بيوفنتوس إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس إيطاليا بتجريده نابولي من اللقب عندما تغلب عليه 3-1 الأربعاء في إياب نصف النهائي.

وسجل الكولومبي دوفان زاباتا (10) وماتيو بيسينا (16 و78) أهداف أتالانتا، والمكسيكي هيرفينغ لوسانو (53) هدف نابولي.

وكان الفريقان تعادلا سلباً ذهاباً على ملعب "دييغو مارادونا" الأربعاء الماضي.

وكان يوفنتوس بلغ المباراة النهائية المقررة في 19 أيار/مايو المقبل، بتعادله السلبي أمام ضيفه إنتر ميلان بعدما كان تغلب عليه 2-1 ذهاباً في ميلانو الثلاثاء الماضي.

وهي المرة الخامسة التي يبلغ فيها أتالانتا المباراة النهائية بعد 1963 عندما توج باللقب الوحيد في تاريخه في مختلف المسابقات، و1987 و1996 و2019.

وجعل أتالانتا من مسابقة الكأس المحلية هدفا له هذا الموسم لتتويج حقبته الرائعة مع مدربه جان بييرو غاسبيريني الذي يشرف على ادارته الفنية منذ عام 2016.

وكان نابولي توج باللقب في الموسم الماضي على حساب يوفنتوس بركلات الترجيح رافعاً رصيده من الألقاب في المسابقة إلى ستة.

ويحمل يوفنتوس الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة برصيد 13 لقباً آخرها عام 2018.

ونجح زاباتا في افتتاح التسجيل في الدقيقة العاشرة إثر تلقيه كرة من الهولندي مارتن دي رون سددها قوية بيمناه من خارج المنطقة.

وأضاف بيسينا الهدف الثاني مستغلاً تمريرة من زاباتا داخل المنطقة تابعها بيسراه فارتطمت بالقائم الأيمن للحارس الكولومبي دافيد أوسبينا وعانقت الشباك (16).

وقلص لوسانو الفارق مطلع الشوط الثاني عندما استغل تسديدة للفرنسي تيمويه باكايوكو داخل المنطقة فسددها في الوهلة الأولى بيمناه ارتدت من الحارس بيارلويجي غوليني وتهيأت أمامه مجدداً فتابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (53).

ووجه بيسينا الضربة القاضية لنابولي بتسجيله الهدف الثالث بعد تلقيه كرة على طبق من ذهب من زاباتا عند مشارف المنطقة فتوغل داخلها متلاعباً بمدافعين قبل أن يتابعها بيسراه على يسار أوسبينا (78).

المصدر: فرانس برس