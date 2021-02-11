مانشستر سيتي يلحق بجاره يونايتد إلى ربع النهائي

المنامة - ياسر ابراهيم -

لحق مانشستر سيتي بجاره مانشستر يونايتد إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي في كرة القدم بفوزه على مضيفه سوانسي سيتي من الدرجة الأولى (الثانية عملياً) 3-1 الأربعاء في ثمن النهائي.



وسجل كايل ووكر (30) ورحيم سترلينغ (47) والبرازيلي غابريال جيسوس (50) أهداف مانشستر سيتي، ومورغان وايتايكر (77) هدف سوانسي سيتي.



وهو الفوز الخامس عشر على التوالي لمانشستر سيتي في مختلف المسابقات أكد به استعداده الجيد للقمم المرتقبة ضد توتنهام السبت المقبل وإيفرتون الأربعاء المقبل وأرسنال في 21 شباط/ فبراير.



ويمني مانشستر سيتي الذي بلغ المباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة للعام الرابع على التوالي حيث سيلاقي توتنهام في 25 نيسان/أبريل المقبل في سعيه للقب رابع توالياً والثامن لمعادلة الرقم القياسي الموجود بحوزة ليفربول، باستعادة لقب كأس الاتحاد الذي فقده الموسم الماضي بخسارته أمام أرسنال في نصف النهائي.



وأراح المدرب الإسباني لسيتي جوسيب غوارديولا العديد من العناصر الأساسية أبرزها حارس المرمى البرازيلي إدرسون وقطبا الدفاع البرتغالي روبن دياز وجون ستونز والبرتغالي الآخر جواو كانسيلو والدولي الجزائري رياض محرز ولاعب الوسط فيل فودن، قبل أن يدفع بالأخيرين في الشوط الثاني، الأول مكان سترلينغ (56) والثاني مكان البرتغالي برناردو سيلفا (66).



وانقذ حارس مرمى سوانسي سيتي فريدي وودمان فريقه من هدف محقق بابعاده تسديدة قوية من داخل المنطقة للاسباني فيران توريس الى ركنية (21).



ونجح المدافع الأيمن كايل ووكر في افتتاح التسجيل من تمريرة عرضية من الجهة اليمنى حاول توريس متابعتها من مسافة قريبة دون أن يلمسها فخدعت الحارس وودمان الذي لم يحرك لها ساكنا (30).



وعزز سترلينغ تقدم مانشستر سيتي مطلع الشوط الثاني عندما تلقى كرة خلف الدفاع من لاعب الوسط الاسباني رودريغو فتوغل داخل المنطقة وتابعها على سار الحارس وودمان (47).



وهو الهدف الثاني عشر لسترلينغ في مختلف المسابقات هذا الموسم.



وأضاف جيسوس الثالث بعد ثلاث دقائق عندما استغل كرة رأسية من سيلفا فهيأها لنفسه بيسراه واستدار وتابعها من مسافة قريبة بيمناه داخل المرمى (50).



وسجل البديل وايتايكر هدف الشرف لاصحاب الارض عندما تلقى كرة داخل المنطقة من راين مانينغ فهيأها لنفسه بيسراه وسددها "على الطاير" بالقدم ذاتها على يسار الحارس الاميركي زاك ستيفن (77).

المصدر: فرانس برس