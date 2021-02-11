الامارات | محمد بن مكتوم: منتخب الرجبي عينه على إنجاز غير مسبوق في بطولة الإسكندرية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن مكتوم: منتخب الرجبي عينه على إنجاز غير مسبوق في بطولة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الرجبي، أن ثقته بلا حدود في المنتخب الوطني المشارك في البطولة العربية السادسة بالإسكندرية، للمنافسة على المركز الأول، مشيراً إلى أن «المنتخب عينه على إنجاز غير مسبوق بتحقيق الميدالية الذهبية، بعد أن سبق له تحقيق الفضية والبرونزية في نسخ سابقة». وقال إن الإمارات تعيش أجواء استثنائية من الفرحة في الوقت الحالي، بسبب نجاح مهمة «مسبار الأمل» في الوصول إلى مدار المريخ، وأن ذلك سيكون ملهماً للاعبين لمواصلة النجاحات.

ولفت إلى أن «مشاركة الإمارات بأكبر وفد رياضي في بطولة خارجية من بعد أزمة جائحة (كورونا) ستستلهم النجاح والتميز من تلك الأجواء المفعمة بالأمل والنجاح، وتحصد الذهبية لمواكبة العرس الإماراتي العربي الكبير بعد الوصول للمريخ». وبارك الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، للقيادة الرشيدة ولشعب الإمارات، الإنجاز العلمي التاريخي الحضاري الكبير.

وتضم بعثة منتخب الرجال خالد الجنيبي، وحمدان بن عمير، وماجد البلوشي، ومحمد المرر، وسعيد المهيري، ومحمد عباس، وأحمد موسى، وسيف الجنيبي، وخليفة شمسان، ومبارك المنصوري، وحمد الشكيلي، وعبيد الظاهري، ويقوده المدير الفني أبولو بيرليني. في المقابل، يضم منتخب السيدات اللاعبات أسماء الزعابي، وفاطمة السويدي، وفاطمة البلوشي، وفاطمة علي، وآمنة الحمادي، وعفراء الفلاسي، وشوق علي، وفاطمة لنجاوي، وخولة الرم، وفرح العزري، وطيف فوزي، وإبرار البلوشي.

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