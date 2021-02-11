الامارات | الكمالي: طلبي بضمّ عموري إلى شباب الأهلي «دعابة»

شكرا لقرائتكم خبر عن الكمالي: طلبي بضمّ عموري إلى شباب الأهلي «دعابة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب شباب الأهلي حمدان الكمالي، أنه يتمنى انضمام لاعب العين والجزيرة السابق عمر عبدالرحمن إلى صفوف «فرسان دبي»، مشيراً إلى أن التعليق الذي نشره رداً على أحد مشجعي شباب الأهلي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام» بشأن انضمام «عموري» إلى الفريق كان مجرد دعابة.

وقال الكمالي في تصريحات صحافية: «ما حدث على (إنستغرام) هو مجرد دعابة بيني وبين أحد مشجعي شباب الأهلي، ولاشك أن عمر عبدالرحمن من أقرب اللاعبين لقلبي، وأرى أنه ليس فقط الأندية التي تحتاج (عموري)، ولكن المنتخب أيضاً يحتاج عودته، وبالنسبة لي هو صديقي وأتمنى له كل خير، أتمنى أن يكون متواجداً مع شباب الأهلي، وإذا لم ينضم لنا أتمنى عودته بشكل عام».

وأضاف: «إذا انضم عمر عبدالرحمن إلى شباب الأهلي سنساعده مثلما ساعدني جميع اللاعبين في (فرسان دبي)، وهو لاشك سيكون إضافة لأي فريق ينضم إليه، بما يمتلكه من إمكانات كبيرة».

وكان الجزيرة قد أنهى عقده مع عموري بالتراضي، فيما لم يتحرك أي نادٍ لضم النجم الدولي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

مهدي علي: لم نحقق أي شيء بالفوز على الوصل

قال مدرب شباب الأهلي، مهدي علي، إن «فرسان دبي» لم يحقق أي شيء رغم الفوز على الوصل بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي كأس الخليج العربي، مشيراً إلى أن مباراة الإياب تحتاج إلى جهد كبير من الفريق لحسم تأهله إلى النهائي.

وأوضح في مؤتمر صحافي «أتقدم بالتهنئة إلى اللاعبين على الفوز والجهد الذي بذلوه خلال المباراة، وأرى أننا لم نحقق أي شيء، إذ إننا حققنا الفوز في شوط واحد، والتأهل سيكون في مباراة الإياب، وأعتقد أن المباراة كانت مغلقة وقليلة الفرص، ولكن الأمر الجيد أننا استغللنا فرصتين وأحرزنا هدفين، ولم يدخل مرمانا أي أهداف».

وأضاف: «تركيزنا على مباراتنا المقبلة في الدوري، ولاشك أننا سعداء بتحسن نتائج الفريق في الفترة الماضية».

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