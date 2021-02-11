الامارات | نقل مباراة أتلتيكو مدريد وتشلسي إلى بوخارست

شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباراة أتلتيكو مدريد وتشلسي إلى بوخارست والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أمس، نقل مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني وضيفه تشلسي الانجليزي في ذهاب دور ثمن النهائي إلى العاصمة الرومانية بوخارست، بسبب الإجراءات المتبعة من الحكومة الإسبانية للحدّ من تفشي فيروس كورونا. وأفاد «ويفا» في بيانه «تاريخ المباراة (23 فبراير) وموعد إقامتها لم يتبدّلا»، فيما ستقام مباراة الإياب في لندن على ملعب «ستامفورد بريدج» في 17 مارس. وكان «ويفا» أعلن نقل مباراتين أخريين في المسابقة العريقة بين لايبزيغ الألماني وضيفه ليفربول الانجليزي، وبوروسيا مونشنغلادباخ وضيفه الانجليزي الآخر مانشستر سيتي، الى بودابست عاصمة المجر للأسباب ذاتها.

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