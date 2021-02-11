الامارات | رالي دبي يستقطب نخبة قوية من 93 متسابقاً

شكرا لقرائتكم خبر عن رالي دبي يستقطب نخبة قوية من 93 متسابقاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقطب رالي دبي الصحراوي نخبة قوية تضم 93 متسابقاً من 12 دولة حول العالم، بعد عودته إلى مسرح بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية. وأعلن رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدرّاجات النارية، محمد بن سليم في تصريح صحافي أمس، عن قائمة تضم 69 سيارة و«الباغي» ودراجة نارية ودراجات كوادس بالدفع بأربع عجلات مشاركة في الرالي. وأكد إبرام شراكة جديدة مع المطوّر شركة «أموري» سبورت أورغانايزيشن (إيه أس أو)، بهدف منح الراليات في الدولة دفعة رئيسة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتملك شركة «أموري» خبرة واسعة في إدارة أحداث عالمية كبرى على غرار «طواف فرنسا» و«رالي داكار». ومن أبرز المشاركين خالد القاسمي قائد سيارة فريق أبوظبي ريسينغ بيجو 3008 دي كيه آر، بينما سيقود المتسابق السعودي يزيد الراجحي سيارة تويوتا هايلوكس أوفردرايف.

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