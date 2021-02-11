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الامارات | أبرز 10 نجوم كرة قدم عالميين دون أندية

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حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 10 نجوم كرة قدم عالميين دون أندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهت سوق الانتقالات الشتوية، أخيراً، ووجد عدد من نجوم الكرة العالمية، الذين كانت لهم صولات وجولات في سنوات مضت، أنفسهم دون أندية حالياً. ولعل أبرزهم الهداف البرازيلي - الإسباني دييغو كوستا، الذي توصل إلى اتفاق بفك الارتباط بالتراضي مع فريقه أتلتيكو مدريد في نهاية ديسمبر الماضي، ولايزال في طور البحث عن نادٍ له، بعد أن تألق سابقاً رفقة (الروخي بلانكوس)، وكذلك تشلسي. ومن اللاعبين الآخرين كذلك، الجناح البرازيلي أليكس تيكسيرا، ومواطنه ألكساندر باتو، وكذلك النجم النيجيري أحمد موسى، ولاعبون آخرون.

للإطلاع على قائمة النجوم الـ10، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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