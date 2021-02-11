الامارات | انفراج في أزمة غيابات العين قبل لقاء الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن انفراج في أزمة غيابات العين قبل لقاء الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد مصدر بنادي العين لـ«الإمارات اليوم» أن صفوف الفريق ستشهد فقط غياب الدولي بندر الأحبابي بداعي الإيقاف لمباراتين بقرار من لجنة الانضباط، فيما اللاعبون الآخرون جاهزون للمشاركة في مباراة الشارقة السبت المقبل، ضمن الجولة 16 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وفقاً لرؤية الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، ما يمنحهم دفعة كبيرة قبل المواجهة المرتقبة.

وأشار المصدر إلى أن غياب الأحبابي يعود لعدم استيفاء العقوبة الموقعة عليه من قبل لجنة الانضباط، نظراً لأن لائحة مباريات دوري الرديف لا تسري عليه أسوة باللاعبين المحترفين، وقال: «بندر غاب عن لقاء شباب الأهلي في الدوري، وسيغيب كذلك عن لقاء الشارقة، لأن قرارات الإيقاف بالنسبة للاعبي الفريق الأول والأجانب لا يسري عليهم في الدوري الرديف، بعكس اللاعبين الآخرين المقيدين في صفوف الرديف».

وأوضح أن عناصر الفريق جاهزون للمشاركة، بعد تعافي المصابين واستعادة الآخرين للجاهزية الفنية التي حرمتهم من المشاركة في اللقاءات السابقة، وأضاف: «بالنسبة للمدافع إسماعيل أحمد لن يكون حاضراً في اللقاء، لأنه كما هو معروف لديه برنامج تأهيلي خاص».

وأصبحت الخيارات واسعة حالياً أمام الجهاز الفني للدفع بعناصر الخبرة «الحرس القديم» في لقاء السبت، إذ سيعود الدولي خالد عيسى لحماية العرين بعد غيابه عن لقاءي خورفكان وشباب الأهلي على التوالي بداعي الإصابة، فيما شارك بديلاً عنه الحارس محمد بوسندة، ويتوقع عودة لاعب الوسط محمد عبدالرحمن إلى جانب جلوس أحمد برمان في دكة الاحتياط.

وستشهد المواجهة الظهور الأول للدولي الياباني شويا ناكاجيما الذي تعاقد معه «الزعيم» خلال فترة الانتقالات الشتوية بدلاً من الكازاخستاني إسلام خان، وغاب ناكاجيما عن اللقاءات الماضية للفريق بداعي عدم الجاهزية، ويتوقع أن يشارك في مواجهة «الملك» في الشوط الثاني.

ويحتل العين المركز السادس في ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة بفارق 12 عن الشارقة المتصدر.

• إسماعيل أحمد لن يكون حاضراً في اللقاء.. لديه برنامج تأهيلي خاص.

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