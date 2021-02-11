الامارات | أشبيلية يسقط برشلونة بثنائية في كأس ملك إسبانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن أشبيلية يسقط برشلونة بثنائية في كأس ملك إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب أشبيلية بنسبة كبيرة من الصعود للمباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على ضيفه برشلونة الأربعاء في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة.

وافتتح جيوليس كوندي التسجيل لأشبيلية في الدقيقة 25، قبل أن يضيف الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة السابق، الهدف الثاني للفريق الأندلسي في الدقيقة 86.

بتلك النتيجة، أصبح يتعين على برشلونة الفوز بفارق ثلاثة أهداف في مباراة العودة، التي ستقام على ملعبه (كامب نو) في 28 فبراير الحالي، على أشبيلية، إذا أراد الصعود للنهائي.

في المقابل، أصبح يكفي أشبيلية الخسارة بفارق هدف وحيد، أو بفارق هدفين شريطة نجاحه في هز الشباك، لبلوغ المباراة النهائية، وملاقاة الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين ليفانتي وأتلتيك بلباو

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news