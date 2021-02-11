الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتذار

قدّم مدرب أجنبي اعتذاره إلى إدارة فريقه بعد الخسارة غير المتوقعة التي تعرض لها، أخيراً، بسبب ارتكابه خطأ في التشكيلة الأساسية وأسلوب توظيف اللاعب البديل.

صور

أعربت جماهير عيناوية عن دهشتها من طريقة النادي في نشر صور التدريبات اليومية عبر الحسابات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أنه يبث صوراً يصعب معها التعرف الى هوية اللاعبين المشاركين في التدريبات.

مفاوضات

كشف مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن نادياً ينافس على البقاء بدوري الخليج العربي فاوض لاعب القوة الجوية العراقي للانضمام إليه مجدداً، لكن فريقه الحالي رفض التخلي عنه لحاجته له خلال مشاركته في دوري أبطال آسيا.

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