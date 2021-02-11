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أندية البريميرليج تساند يورجن كلوب

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدمت أندية ، تعازيها للألماني يورجن كلوب، مدرب ، وذلك عقب الأنباء التي ترددت عن عدم قدرته السفر إلى بلاده، لحضور جنازة والدته.

ونشر ليفربول، صورة لمدربه الألماني عبر موقع تويتر، قال فيها، لن تكون وحدك أبدا يورجن. وكانت أندية وولفرهامبتون وآرسنال وتوتنهام ووست هام وفولهام من بين الأندية التي دعمت كلوب برسائل التعازي، فيما قالت رابطة الدوري الإنجليزي، جميع أندية الدوري أبدت تعاطفها ومواساتها ليورجن كلوب وعائلته في ذلك الظرف الصعب.

وكانت والدة كلوب قد توفيت عن عمر ناهز 81 عامًا، فيما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، أن مدرب ليفربول لم يتمكن من السفر إلى ألمانيا بسبب قيد السفر في بلاده لمكافحة فيروس .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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