شكرا لقرائتكم خبر عن أندية البريميرليج تساند يورجن كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدمت أندية الدوري الإنجليزي، تعازيها للألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، وذلك عقب الأنباء التي ترددت عن عدم قدرته السفر إلى بلاده، لحضور جنازة والدته.

ونشر ليفربول، صورة لمدربه الألماني عبر موقع تويتر، قال فيها، لن تكون وحدك أبدا يورجن. وكانت أندية وولفرهامبتون وآرسنال وتوتنهام ووست هام وفولهام من بين الأندية التي دعمت كلوب برسائل التعازي، فيما قالت رابطة الدوري الإنجليزي، جميع أندية الدوري أبدت تعاطفها ومواساتها ليورجن كلوب وعائلته في ذلك الظرف الصعب.

وكانت والدة كلوب قد توفيت عن عمر ناهز 81 عامًا، فيما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، أن مدرب ليفربول لم يتمكن من السفر إلى ألمانيا بسبب قيد السفر في بلاده لمكافحة فيروس كورونا.