شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب جالاتا سراي يُعلق على أداء مطصفى محمد بعد الخسارة أمام ألانيا سبور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثنى فاتح تريم، المدير الفني لجالطة سراي، على لاعبه المصري مصطفى محمد، رغم الخسارة أمام ألانيا سبور بنتيجة 2-3 في ربع نهائي كأس تركيا. وقال تريم عبر موقع ناديه عقب اللقاء "مصطفى واصل التسجيل، ننتظر منه المزيد، بمقدوره هز الشباك بغزارة لصالح جالطة سراي، مصطفى مهاجم صغير السن وأمامه الكثير للتعلم هنا في تركيا، ننتظر منه المزيد من الأهداف في الفترة القادمة.

وتابع: رغم الخسارة إلا أن تألق الصفقات الجديدة وعلى رأسها مصطفى محمد، يجعلنا نشعر بالثقة في اختياراتنا. وانتقل مصطفى محمد إلى جالطة سراي في شهر يناير الماضي، قادما من الزمالك على سبيل الإعارة لموسم ونصف.