الأهلي يعود إلى الفندق بعد خوض مرانه الأخير استعدادًا لمواجهة بالميراس

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعود إلى الفندق بعد خوض مرانه الأخير استعدادًا لمواجهة بالميراس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى مقر إقامتها، بعد خوض المران الأخير لها في الدوحة قبل مواجهة بالميراس البرازيلي غدًا. وخاض الأهلي مرانه الأخير في الدوحة عصر اليوم على ملعب جامعة قطر، استعدادًا لمواجهة غدٍ الأخيرة في مشواره بمنافسات كأس العالم للأندية.
ويلتقي الأهلي مع نظيره بالميراس البرازيلي في الخامسة مساء غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية.
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