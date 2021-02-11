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الأهلي يعود إلى الفندق بعد خوض مرانه الأخير استعدادًا لمواجهة بالميراس

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى مقر إقامتها، بعد خوض المران الأخير لها في الدوحة قبل مواجهة بالميراس البرازيلي غدًا. وخاض الأهلي مرانه الأخير في الدوحة عصر اليوم على ملعب جامعة قطر، استعدادًا لمواجهة غدٍ الأخيرة في مشواره بمنافسات كأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بالميراس البرازيلي في الخامسة مساء غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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