شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريحات من سيف الوزيري الرئيس الجديد لشركة «ستادات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة استادات، عن تفاصيل تسلمه مقاليد الأمور في الشركة، بعدما تم تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الشركة، بدلاً من محمد كامل، الذي كان يترأس مجلس الإدارة.

وأكد الوزيري في تصريحات للإعلامى أحمد شوبير، عبر قناة «أون تايم سبورتس»، أنه تلقى تكليف من الدولة بالمسئولية منذ يومين.

وقال رئيس شركة استادات: «سيكون محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي نائبا لي في مجلس الإدارة، ولا يوجد تعارض بين استادات والعمل بالأهلي، والأمر متروك للنادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب».

وتابع الوزيري أن استادات هي شركة مصرية مسئولة عن إدارة المنشآت الرياضية، مشددا على أنه سيستمر في النهج الذي اتبعه مجلس الإدارة السابق.

وعن علاقة الشركة بقناة الأهلي أكد الوزيري أن الإدارة الجديدة تهدف إلى مزيد من التطوير والتحسن في شكل قناة الأهلي، موضحا أن الأيام المقبلة ستشهد الوقوف على كافة اشكال التطوير المطلوبة.