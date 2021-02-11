شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير جالاتا سراي تتغنى بمصطفى محمد رغم خسارة فريقها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشادت جماهير جالاتا سراي التركي، بالنجم المصري، مصطفى محمد، الذي سجل هدفه الثالث مع فريقه الجديد بالرغم من خسارته أمام الانيا سبور، ضمن مسابقة الكأس التركي.

وانهالت تعليقات المدح على مهاجم الزمالك السابق، عقب انتهاء اللقاء، فمنهم من وصفه بالأسد الذي يلتهم شباك المنافسين، وأخر، أكد أن اللاعب المصري، يستطيع صناعة الفارق لصالح فريق جالاتا سراي. وتابع مشجع أخر منتمى لجالاتا سراي، أن النجم المصري، قارد على تسجيل أهداف كثيرة، ومن المحتمل أن يضع قدمه بقوة داخل سباق عرش الهدافين في الدوري التركي.

وواصل النجم المصري، مصطفى محمد، التألق وسجل للمباراة الثالثة بمختلف البطولات بقميص جالاتا سراي، مع تسجيله الهدف الأول للفريق قبل 7 دقائق من النهاية، خلال لقاء الانيا سبور، ضمن الدور الرابع لمسابقة الكأس التركي.

وأصبح ألانيا سبور هو أول فريق يهزم جالاتا سراي في ملعبه مرتين خلال موسم واحد (هزمه في الدوري أيضًا) للمرة الأولى منذ ريزه سبور في موسم 2003/2004