شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة البعثة قبل مواجهة بالميراس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي خضعت لها بعثة الفريق صباح اليوم الأربعاء داخل مقر إقامتها في الدوحة.

وكان الفريق قد خاض مرانًا قويًّا اليوم، واختتم استعداداته لمواجهة نظيره بالميراس البرازيلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس في الخامسة مساء غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.