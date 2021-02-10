شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة البعثة قبل مواجهة بالميراس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي خضعت لها بعثة الفريق صباح اليوم الأربعاء داخل مقر إقامتها في الدوحة.
وكان الفريق قد خاض مرانًا قويًّا اليوم، واختتم استعداداته لمواجهة نظيره بالميراس البرازيلي.
ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس في الخامسة مساء غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
170,207
-
تعافي
132,698
-
وفيات
9,699