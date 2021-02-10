شكرا لقرائتكم خبر عن سوانزي سيتي × مانشستر سيتي: رقم قياسي جديد لرجال جوارديولا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بلغ مانشستر سيتي الدور السادس من كأس الإتحاد الإنجليزي لموسم 2020/2021، وذلك بعد تحقيقه الفوز خارج قواعده بنتيجة 3-1 على حساب سوانزي سيتي، فريق التشامبيونشيب.

وأنهى الضيوف الشوط الأول متقدمين بهدف عن طريق الظهير الأيمن الإنجليزي كايل واكر الذي سجل في المسابقة للمرة الأولى منذ يناير 2011، إبان فترته مع أستون فيلا (سجل ضد شيفيلد يونايتد).

وضرب الضيوف مضيفهم بشكل سريع في أول 5 دقائق من الشوط الثاني بهدفين اخرين عن طريق رحيم سترلينج – الذي سجل في رابع مباراة له على التوالي خارج قواعد فريقه في مختلف البطولات، محققًا افضل سلسلة له من حيث التهديف خارج القواعد – ثم جابرييل جيسوس الذي سجل في أخر 4 مباريات لعبها بشكل اساسي في مختلف البطولات مع مانشستر سيتي .. سجل لم يعرفه اللاعب مع الفريق منذ تسجيله في 7 مباريات متتالية لعبها (بمختلف البطولات) خلال الفترة بين أبريل لـ أكتوبر 2019.

وسجل الضيوف هدفًا شرفيًا في نهاية المباراة عن طريق مورجان ويتاكر (20 عامًا و34 يومًا) الذي سجل أول هدف في مسيرته مع الفريق، وأصبح أصغر لاعب يسجل هدفًا في مختلف البطولات ضد مانشستر سيتي منذ كيليان مبابي مع موناكو في دوري الأبطال في مارس 2017 (بعمر 18 عامًا و85 يومًا).

وبهذا الفوز يكون مانشستر سيتي قد حطم رقمًا قياسيًا جديدًا في الكرة الإنجليزية على مستوى أندية الدرجة الممتازة، بعد أن أصبح أول نادي في التاريخ يفوز بـ 15 مباراة متتالية بمختلف المسابقات، محطمًا الرقم السابق المدون بأسم بريستون في عام 1892 وأرسنال في عام 1987 (14 انتصار متتالي).

وأحتفل المدرب بيب جوارديولا بتحقيق هذا الإنجاز الفريد مع قيادته الفريق الإنجليزي في المباراة رقم 268، والتي شهدت فوز الفريق للمباراة رقم 200 تحت قيادته (تعادلوا 31 وخسروا 37).

وسجل مانشستر سيتي خلال هذه السلسلة القياسية من الإنتصارات (15) 40 هدفًا، مع حفاظ الفريق على نظافة شباكه في 10 من هذه المباريات، واستقباله في 5 مباريات فقط بمعدل هدف يتيم في كل مباراة.