شكرا لقرائتكم خبر عن جالاتا سراي يسقط أمام الانيا سبور.. ومصطفى محمد يسجل هدفه الثالث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصلت مسابقة الكأس التركية مفاجأتها الكبيرة، وغادر فريق جالاتا سراي المسابقة من الدور ربع النهائي بعد سقوطه على ملعبه بنتيجة 3-2 ضد ألانيا سبور، وصيف بطل النسخة الماضية من البطولة.

وكان العملاق التركي الأخر، فنربخشه، قد غادر المسابقة يوم أسم بعد خسارته ايضًا على ملعبه بنتيجة 2-1 ضد اسطنبول باشاك شهير، ليودع الكبيرين المسابقة خلال يومين.

وتقدم الضيوف بنتيجة 3-0 بعد مرور 48 دقيقة فقط من زمن المباراة التي شهدت تألق كبير من جانب المهاجم السنغالي خوما بابكر الذي خطف الأضواء في المباراة بتسجيله هدفين من أهداف الضيوف ال3.

وواصل النجم المصري، مصطفى محمد، التألق وسجل للمباراة الثالثة بمختلف البطولات بقميص جالاتا سراي، مع تسجيله الهدف الأول للفريق قبل 7 دقائق من النهاية.

ولم يشفع هدف جيدسون فيرنانديز المتأخر في إكمال عودة أصحاب الأرض في النتيجة، لتنتهي المباراة لصالح الضيوف بنتيجة 3-2 ويغادر جالاتا سراي منافسة الكأس.

وأصبح ألانيا سبور هو أول فريق يهزم جالاتا سراي في ملعبه مرتين خلال موسم واحد (هزمه في الدوري أيضًا) للمرة الأولى منذ ريزه سبور في موسم 2003/2004