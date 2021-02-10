شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لـ توتنهام وإيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه اليوم الأربعاء إيفرتون نظيره توتنهام هوتسبر، على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقد أعلن مدرب توتنهام عن التشكيل الرسمي، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: ديفيز - ألدرفيريلد - سانشيز - دوهيرتي

خط الوسط: ندومبيلي - هويبيرج

خط الهجوم: لاميلا - مين - مورا - بيرجوين

بينما جاء تشكيل إيفرتون كالتالي:

حراسة المرمى: أولسن

خط الدفاع: دين - مينا - كين - جودفري

خط الوسط: ديفيس - دوكوري

خط الهجوم: ريتشارليسون - ليوين – إيوبي - سيجوردسون