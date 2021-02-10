شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لـ توتنهام وإيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه اليوم الأربعاء إيفرتون نظيره توتنهام هوتسبر، على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.
وقد أعلن مدرب توتنهام عن التشكيل الرسمي، وجاء كالتالي:
حراسة المرمى: هوجو لوريس
خط الدفاع: ديفيز - ألدرفيريلد - سانشيز - دوهيرتي
خط الوسط: ندومبيلي - هويبيرج
خط الهجوم: لاميلا - مين - مورا - بيرجوين
بينما جاء تشكيل إيفرتون كالتالي:
حراسة المرمى: أولسن
خط الدفاع: دين - مينا - كين - جودفري
خط الوسط: ديفيس - دوكوري
خط الهجوم: ريتشارليسون - ليوين – إيوبي - سيجوردسون
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