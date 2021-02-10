اخبار الرياضه

التشكيل الرسمي لـ توتنهام وإيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

0 نشر
هبة الله محمد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لـ توتنهام وإيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه اليوم الأربعاء إيفرتون نظيره توتنهام هوتسبر، على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقد أعلن مدرب توتنهام عن التشكيل الرسمي، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: ديفيز - ألدرفيريلد - سانشيز - دوهيرتي

خط الوسط: ندومبيلي - هويبيرج

خط الهجوم: لاميلا - مين - مورا - بيرجوين

بينما جاء تشكيل إيفرتون كالتالي:

حراسة المرمى: أولسن

خط الدفاع: دين - مينا - كين - جودفري

خط الوسط: ديفيس - دوكوري

خط الهجوم: ريتشارليسون - ليوين – إيوبي - سيجوردسون

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    170,207

  • تعافي

    132,698

  • وفيات

    9,699

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا