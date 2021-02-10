شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة مولودية الجزائر تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة فريق مولودية الجزائر، منذ قليل، لمطار القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة الزمالك، فى المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

ووصلت البعثة علي متن الخطوط الجزائرية، وتم انهاء إجراءات وصولهم عبر صالة 1 بالمطار، ومن المقرر أن يخوض بطل الجزائر مرانه الوحيد والرئيسي مساء الخميس على ستاد القاهرة، الذى يستضيف اللقاء، على أن يغادر مصر فى اليوم التالى للمباراة.