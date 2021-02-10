شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي الإماراتي يتعاقد مع «عموري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي شباب الأهلي الإماراتي، التعاقد مع عمر عبد الرحمن "عموري"، نجم الكرة الإماراتية حتى نهاية الموسم الحالي، في صفقة انتقال حر، عقب فسخ اللاعب لعقده مع نادي الجزيرة، بداية الشهر الحالي.

ويحتل فريق شباب الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي "دوري الخليج العربي" برصيد 25 نقطة، بعد مرور 15 جولة، في حين يتواجد فريق الشارقة في الصدارة برصيد 36 نقطة.