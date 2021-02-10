شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يفوز على سوانزي بكأس الاتحاد الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق مانشستر سيتي فوزًا هامًا على نظيره سوانزي سيتي بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وافتتح كايل ووكر التسجيل لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة الـ30، وتبعه رحيم ستيرلينج في الدقيقة الـ47، وسجل غابرييل خيسوس الهدف الثالث في الدقيقة الـ50.

بينما سجل مورجان ويتاكر الهدف الوحيد في شباك مانشستر سيتي في الدقيقة الـ77 من المباراة.