غوارديولا: روبن يعاني من الحمى وفرناندينيو من الانزعاجات العضلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

تحدث مدرب ​مانشستر سيتي​ ​بيب غوارديولا​ عن حالة مصابيه عقب الفوز على سوانسي سيتي ضمن منافسات ​كأس الاتحاد الانكليزي​ لكرة القدم.



وأصيب لاعب السيتي رودري في الشوط الثاني من المباراة التي إنتهت لمصلحة السكاي بلو 3-1.

وصرح غوارديولا عقب اللقاء: "لم أتحدث مع رودري والطبيب لم يخبرني بأي شيء، آمل أن يكون لائقاً، سنرى في الساعات المقبلة".

وأضاف حول غياب روبن دياز عن مباراة اليوم: "روبن كان يعاني من الحمى، وما زال يعاني من مشكلة في معدته، لم يكن قادراً على التدريب أمس، واليوم سافرنا".

وختم غوارديولا: "فرناندينيو كان يعاني من بعض الانزعاجات العضلية، ولم يكن قادراً على اللعب اليوم".