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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غوارديولا: روبن يعاني من الحمى وفرناندينيو من الانزعاجات العضلية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021
تحدث مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا عن حالة مصابيه عقب الفوز على سوانسي سيتي ضمن منافسات كأس الاتحاد الانكليزي لكرة القدم.
وأصيب لاعب السيتي رودري في الشوط الثاني من المباراة التي إنتهت لمصلحة السكاي بلو 3-1.
وصرح غوارديولا عقب اللقاء: "لم أتحدث مع رودري والطبيب لم يخبرني بأي شيء، آمل أن يكون لائقاً، سنرى في الساعات المقبلة".
وأضاف حول غياب روبن دياز عن مباراة اليوم: "روبن كان يعاني من الحمى، وما زال يعاني من مشكلة في معدته، لم يكن قادراً على التدريب أمس، واليوم سافرنا".
وختم غوارديولا: "فرناندينيو كان يعاني من بعض الانزعاجات العضلية، ولم يكن قادراً على اللعب اليوم".