ووكر: هدفي أمام سوانسي دخل عن طريق الخطأ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

كشف كايل ووكر مدافع ​مانشستر سيتي​، أن هدفه ضد سوانسي في كأس الإتحاد الإنكليزي كان من المفترض أن يكون تمريرة عرضية.



وقال ووكر: "استحقنا القليل من الحظ بالطريقة التي كنا نلعب بها وأنا محظوظ لأنني سجلت هدفي. لقد أجرينا بعض التغييرات من الموسم الماضي من الناحية التكتيكية بالضغط وكيفية تحريك الكرة. يعرف المدرب ما يريد. لقد أثبت ذلك في العديد من الأندية وقدم ذلك إلى السيتي".

وأضاف: "لقد كان فوزًا احترافيًا وننتقل إلى عطلة نهاية الأسبوع. كل من يأتي إلى الفريق يعمل بشكل جيد. كل ما يمكنني فعله هو التأكد من أنني أفعل الأشياء الصحيحة عندما أكون في الميدان. في كل مباراة، نلعب كما لو كانت آخر مباراة لدينا ونحاول الفوز بالمباراة".