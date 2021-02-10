اولى تصريحات ساكا بعد الفوز بجائزة لاعب الشهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

كشف نجم نادي ​ارسنال​ ​بوكايو ساكا​ عن سعادته الكبيرة بفوزه بجائزة لاعب الشهر في الفريق الإنكليزي، موجها رسالة تقديرية إلى جماهير فريقه التي اختارته كأفضل لاعب في الفريق عن شهر كانون الثاني الماضي، وذلك للمرة الثانية على التوالي عقب التتويج بهذه الجائزة في الشهر السابق أيضًا.



وصرح ساكا قائلاً: "أنا فخور حقًا بأن أكون أفضل لاعب في الشهر، اريد ان أشكركم مرة أخرى على دعمكم، وأنا أقدر ذلك حقًا وأعتني بالجميع".

وتألق ساكا مع أرسنال بالفعل خلال الموسم الحالي وبات قطعة أساسية في تشكيلة المدرب مايكل أرتيتا، وشكل ثنائي شاب مميز في خط هجوم النادي الإنكليزي إلى جانب إميل سميث رو.