نوادي الدوري الانكليزي تقدم دعمها لكلوب في الظرف الصعب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

واست نوادي ​الدوري الإنكليزي​، مدرب ​ليفربول​، ​يورغن كلوب​، بعد الأنباء عن عدم قدرته السفر إلى بلاده، لحضور جنازة والدته.



ونشر ليفربول، صورة لمدربه عبر حسابه موقع تويتر علّق عليها "لن تكون وحدك أبداً يورغن".

وقدمت أندية وولفرهامبتون وآرسنال وتوتنهام ووست هام وفولهام دعمها لكلوب برسائل التعازي، فيما أشارت رابطة الدوري الإنكليزي إلى أن "جميع أندية الدوري أبدت تعاطفها ومواساتها ليورغن كلوب وعائلته في ذلك الظرف الصعب".

وتوفيت والدة كلوب عن عمر ناهز 81 عاماً، فيما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، أن مدرب ليفربول لم يتمكن من السفر إلى ألمانيا بسبب قيد السفر في بلاده لمكافحة فيروس كورونا.