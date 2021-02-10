مانشستر يونايتد يتأهل بشق الأنفس لدور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتاج فريق مانشستر يونايتد لوقت إضافي من أجل الفوز على ضيفه ويستهام يونايتد 1 - 0، والتأهل إلى دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

على الجانب الآخر فجر فريق بورنموث مفاجأة كبيرة وأطاح بمضيفه بيرنلي من الدور الخامس بالفوز عليه 2 - 0.

وعلى ملعب أولد ترافورد انتهى الوقت الأصلي من مباراة مانشستر يونايتد وويستهام بالتعادل السلبي. وتفوق مانشستر على ضيفه في الوقت الإضافي بهدف سجله الاسكتلندي سكوت مكتوميناي في الدقيقة 98.

قائد مانشستر يونايتد هاري ماجواير يشعر بأن فريقه يحتاج إلى التطور من أجل السير في طريق الفوز بالألقاب.

وقال ماجواير في تصريحات أبرزها موقع ناديه، «الموسم الماضي كان من المحبط أن نخسر في الدور نصف النهائي، لكن علينا الفوز بالألقاب».

وأضاف «علينا أن نطلب ذلك من بعضنا البعض ونحن نفعل ذلك. من المهم أن يبدأ الفريق في الفوز بالألقاب، من أجل النادي والجماهير».

في الموسم الماضي وصل يونايتد إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين والدوري الأوروبي، لكن الفريق ودع المسابقات الثلاث في هذا الدور.

وتابع ماجواير «نحتاج فقط إلى الاعتناء بأنفسنا وتقديم أداء جيد، والتأكيد على البدء في الفوز بالألقاب».

وأوضح «بالطبع نحن نحب اللعب على ملعبنا، وعلينا أن نجعل من الصعب على المنافسين القدوم إلى هنا وتحقيق النتائج. نحن بحاجة إلى التحسن ويبدو أننا قد تحسننا قليلا أخيرا».

من ناحية أخرى حصد بورنموث المنافس بدوري البطولة الإنجليزية بطاقة التأهل لدور الثمانية لمسابقة الكأس على حساب بيرنلي المنافس بالدوري الممتاز.

وتقدم سام سوريدج بهدف لبورنموث في الدقيقة 21، وأضاف جونيور ستانيسلاس الهدف الثاني من ضربة جزاء قبل دقيقتين من النهاية.

وتجرى قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مساء الخميس.