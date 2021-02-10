الأهلي يتحدى الغيابات ويتسلح بالجماهير أمام بالميراس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في غياب اثنين من أبرز لاعبيه، سيكون الأهلي المصري على موعد مع اختبار صعب جديد في تاريخ مشاركاته ببطولات كأس العالم لكرة القدم للأندية عندما يلتقي بالميراس البرازيلي اليوم في ختام مسيرته بالنسخة الحالية من البطولة.

ويلتقي الأهلي بطل القارة الأفريقية فريق بالميراس بطل كأس ليبرتادوريس اليوم على استاد (المدينة التعليمية) في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية المقام حاليا في قطر.

الجائزة الكبرى

وفقد الفريقان فرصة المنافسة على الجائزة الكبرى في هذه النسخة، حيث فشلا في بلوغ المباراة النهائية للبطولة والتي تقام عقب تلك المواجهة وعلى نفس الاستاد (المدينة التعليمية) أحد الاستادات المضيفة لمونديال 2022 في قطر.

وخسر بالميراس صفر/1 أمام تيجريس أونال المكسيكي في المربع الذهبي للبطولة، ثم سقط الأهلي بثنائية نظيفة أمام بايرن ميونخ الألماني في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي للبطولة التي تختتم فعالياتها اليوم.

ولم يعد أمام كل من الأهلي وبالميراس سوى الفوز في مباراة الغد للخروج من هذه النسخة بأفضل نتيجة ممكنة من خلال الفوز ببرونزية هذه النسخة.

ويخوض الأهلي مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال الأندية للمرة الثالثة من بين ست مشاركات في المونديال، وسبق للفريق الفوز بالمركز الثالث في 2006 على حساب كلوب أمريكا المكسيكي، ليكون أفضل إنجاز للفريق المصري في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وفي المقابل، يخوض بالميراس البطولة، وكذلك مباراة المركز الثالث للمرة الأولى في تاريخه.

وعندما يلتقي الفريقان غدا، سيكون الأهلي على تحد مع التاريخ، حيث لم يسبق لفريق الفوز بالمركز الثالث في مونديال الأندية مرتين باستثناء مونتيري المكسيكي الذي فاز بالبرونزية في نسختي 2012 و2019.

صعوبة المواجهة

ويتطلع الأهلي للفوز على بالميراس الذي توج بلقب كأس ليبرتادوريس قبل عشرة أيام فقط بالفوز على سانتوس في نهائي برازيلي خالص للبطولة.

ولكن مهمة الأهلي لن تكون سهلة على الإطلاق لاسيما وأن منافسه يمتلك كل المقومات التي تمكنه من التفوق على أبطال أفريقيا.

ويضاعف من صعوبة المباراة على الأهلي أن الفريق سيفتقد اثنين من أبرز عناصره وهما محمود عبدالمنعم (كهربا) مهاجم الفريق وحسين الشحات لاعب خط الوسط بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.