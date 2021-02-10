بايرن يخشى طموحات تيجريس في نهائي مونديال الأندية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسدل الستار اليوم على فعاليات النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة مثيرة بين بايرن ميونخ الألماني وتيجريس أونال المكسيكي في المباراة النهائية للبطولة على استاد «المدينة التعليمية» أحد الاستادات المضيفة لبطولة كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

ورغم احتكار أبطال أوروبا للقب مونديال الأندية خلال السنوات الماضية، وبالتحديد منذ أن توج بايرن نفسه بلقبه الوحيد السابق في البطولة، لن تكون مباراة الغد نزهة للفريق البافاري في مواجهة الفريق المكسيكي الذي صنع التاريخ بتأهله إلى هذه المباراة وما زال قادرا على تحقيق لمحة تاريخية أخرى في مباراة الغد.

ويستحوذ بايرن بالتأكيد على قدر كبير من الترشيحات ولا سيما أن الفريق يمتلك إمكانيات فنية وبدنية وخططية عالية، كما يقف التاريخ إلى صفه قبل مواجهة الغد.

الإنجاز التاريخي

ويطمح البافاري إلى معادلة الإنجاز التاريخي، الذي ينفرد به برشلونة الإسباني حتى الآن، وهو جمع الألقاب الستة (الدوري والكأس وكأس السوبر محليا ودوري الأبطال الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية) في آن واحد.

وحقق برشلونة هذه السداسية التاريخية في 2009، ولم يستطع أي فريق آخر مضاهاة هذا الإنجاز حتى الآن.

وشهد عام 2020 تتويج بايرن بألقاب دوري وكأس ألمانيا ودوري الأبطال الأوروبي وكأس السوبر الألماني والأوروبي.

ويستطيع الفريق الآن إضافة لقب مونديال الأندية إلى سجل تتويجاته في موسم 2019 / 2020 الذي كان بالتأكيد موسما مميزا واستثنائيا للفريق.

ولكن الفريق البافاري سيخوض اختبارا صعبا غدا في الصراع على أول لقب له في 2021، والذي سيكون السادس له في غضون أقل من عام.

واستهل بايرن مسيرته في النسخة الحالية من مونديال الأنية بالفوز على الأهلي المصري 2 / صفر في مباراة لم يكن هناك شكوك في تفوق بايرن خلالها، ولكن فوز الفريق على بطل أفريقيا لم يكن سهلا على الإطلاق.

المرشح الأقوى

وقال هانزي فليك المدير الفني لبايرن «سافرنا إلى قطر لأننا نريد الفوز بلقب بطولة أخرى. احتجنا لبعض الوقت من أجل الدخول في أجواء المباراة (أمام الأهلي)».

ويدرك فليك أن فريقه هو المرشح الأقوى للفوز، ولكنه يتفهم أيضا حاجته إلى الكفاح بقوة من أجل حسم اللقب.

وأكد فليك «شاهدت المباراة الأخرى في المربع الذهبي للبطولة. تيجريس فريق نشيط للغاية ويمتلك طاقة وحيوية كبيرة. علينا التصدي لهذا بشكل جيد في النهائي».

ورغم ضغط وتوالي المباريات في الفترة الماضية بسبب الارتباك الذي أحدثته جائحة كورونا في الروزنامة الرياضية، يبدو بايرن حريصا على الفوز بلقب مونديال الأندية.

وكان تيجريس أونال بلغ المباراة النهائية في النسخة الحالية بالفوز على بالميراس البرازيلي 0-1 في المربع الذهبي للبطولة يوم الأحد الماضي ليكتب الفريق المكسيكي التاريخ في البطولة حيث أصبح أول بطل لاتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) يتأهل لنهائي مونديال الأندية.

وإذا واصل تيجريس مغامرته، سيصبح أول فريق من خارج قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية يتوج باللقب، كما سينهي احتكار القارة الأوروبية للقب العالمي منذ 2013.