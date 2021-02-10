هلبس الزي الفرعوني.. مذيع برازيلي يراهن زميله على تتويج الأهلي بالمركز الثالث بكأس العالم للأندية

الشارقة - اميمة ياسر -

دخل أحد المذيعين البرازيلين ويدعى نيتو في تحدي مع أحد زملائه بإرتداء اللبس الفرعونى في حال خسارة فريق بالميراس أمام الأهلى في مواجهة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية، التي سوف تجمع الفريقين غدا الخميس على ملعب "المدينة التعليمية" في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ذكرت صحيفة " uol" البرازيلية أن المذيع نيتو دخل في رهان مع زميله ويدعى فيلوسو بإرتداء الزى الفرعونى وإحضار أفعى وإمراتين والرقص معهما في حال فوز الأهلى بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية على حساب فريق بالميراس البرازيلي.

وقال نيتو في البرنامج الذى يقدمه ويطلق عليه " Os Donos da Bol" ،:"هل يمكن لفريق بالميراس الفوز بالمركز الثالث؟ إذا خسر أمام الفريق المصري، سوف أرتدى اللبس الفرعوني، وسأحضر أفعى وامرأتين للرقص معهما".

وكان الأهلى قد خسر في نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام العملاق البافارى بثنائية نظيفة جاءت عن طريق النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكي، بينما هزم بالميراس البرازيلي أمام تيجريس أونال المكسيكي بهدف سجله المهاجم الفرنسي المخضرم أندريه بيير جينياك.

ويلعب بايرن ميونخ مع تيجريس أونال في المباراة النهائية لمونديال الأندية في تمام الثامنة من مساء غدا الخميس على ملعب "المدينة التعليمية".