شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 10/ 2/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم الأربعاء الموافق 10/ 2/ 2021 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، مولودية الجزائر يصل القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك بدورى أبطال أفريقيا، الزمالك يعود لملعب أبو رجلية غدا ومولودية الجزائر يتدرب على ستاد القاهرة، وإذن مكتوب وراء رحلة فرجانى ساسى السريعة إلى تونس.

مولودية الجزائر يصل القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك بدورى أبطال إفريقيا

وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الأربعاء، بعثة فريق مولودية الجزائر، استعدادا لمواجهة الزمالك، فى المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

رئيس مولودية الجزائر يشيد بحسن استقبال الزمالك فى القاهرة

أشاد الدكتور ناصر ألماس رئيس نادي مولودية الجزائر بحسن استقبال مسئولو نادي الزمالك للبعثة لدى وصولها القاهرة مساء اليوم، وأثنى رئيس النادي الجزائري على حسن الاستقبال وتذليل كافة العقبات للفريق مشيرا إلى أن الزمالك سيحظى بنفس التعامل الطيب لدى وصوله الجزائر مشددا على العلاقات الطيبة بين الناديين.

الزمالك يعود لملعب أبو رجلية غدا ومولودية الجزائر يتدرب على ستاد القاهرة

يخوض فريق مولودية الجزائر مرانه الرئيسي، في تمام الساعة التاسعة مساء غد الخميس، على ستاد القاهرة، استعدادا لمواجهة الزمالك، حيث يحل الفريق الجزائرى ضيفًا على الزمالك في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال افريقيا.

باتشيكو يجتمع مع لاعبو الزمالك ويرفع الحمل البدنى قبل مواجهة بطل الجزائر

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران الجماعي، على ستاد القاهرة الدولي، في حضور عبد الحليم علي مدير الكرة، وطلب المدير الفني من اللاعبين التركيز التام استعدادا للمرحلة القادمة الهامة، وتحقيق الفوز على مولودية الجزائر، وحصد النقاط الثلاث في بداية مشوار الفريق الإفريقي.

باتشيكو يفاضل بين أوباما ومروان حمدي لقيادة هجوم الزمالك امام المولودية

يفاضل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك بين كل من يوسف أوباما ومروان حمدى للمشاركة في مركز المهاجم الصريح في مباراة مولودية الجزائر المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الاولي من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

إذن مكتوب وراء رحلة فرجانى ساسى السريعة إلى تونس

سافر التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط فريق الزمالك، إلى مسقط رأسه بتونس، خلال الأيام الماضية، مستغلا غيابه عن مباراة الاتحاد السكندرى الأخيرة بمسابقة الدورى المصرى الممتاز، نظرا لحصوله على بطاقة حمراء خلال مواجهة غزل المحلة، ليتم إيقافه مباراة.

لاعبو الزمالك يجرون مسحة الـ "كاف" استعدادا لمواجهة المولودية